Tarihi Taşhan fotoğraflarla gülümsedi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin dokunuşlarıyla cazibeye dönüşen Mut Taşhan’da, Çıtlık Dergisi sahibi yazar Nihat Mustul’un çektiği fotoğraflardan oluşan ve 3 gün boyunca açık kalan ‘Gülümseyen Fotoğraf Sergisi, tarihi mekanda büyük ilgi gördü.

Sergi, ilçe halkı tarafından beğeni toplarken, çocuklar için de ’Mutlu Canavar 2’ filminin gösterimi yapıldı. Çocuklar, tarihi Taşhan’da gösterimin yapılacağı saate kadar taş boyama etkinliğine katılarak keyifli vakit geçirdi. Boyama etkinliğinin ardından çocuklar, açık hava film gösteriminde ’Mutlu Canavarlar 2’ filmini kahkahalarla izledi.

Etkinliklerin merkezi haline gelen tarihi Taşhan’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği programlarla büyük coşku yaşanacak. ‘Gülümseyen Fotoğraf Sergisi’, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde tekrar sanatseverlerle buluşacak.