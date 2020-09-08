Tarihi savaş gemisi ve uçak bakımdan geçiriliyor
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, ADNAN MENDERES BULVARI KÜLTÜR PARK SAHİLİNDE SERGİLENEN TARİHİ SAVAŞ GEMİSİ VE UÇAĞI BAKIMDAN GEÇİRİYOR.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park sahilinde sergilenen tarihi savaş gemisi ve uçağı bakımdan geçiriyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir zamanlar denizlerin ve gökyüzünün efsaneleri olan, görev sürelerini tamamladıktan sonra sahilde sergilenmeye başlanan ve yıllar içinde Akdeniz’in nemli iklim şartlarına karşı yorgun düşen savaş gemisi ve savaş uçağının bakım ve boyamasını yapıyor.
Adnan Menderes Bulvarı sahilinde sergilenen gemi ve uçağın bakımı 20 gün sürecek. Ekipler, öncelikle paslanan ve çürümeye başlayan kısımları onaracak, ardından orijinal renklerine uygun olarak boyamasını yaparak yeniden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine sunacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 8-7005 koduyla Mersin’e hibe edilen savaş uçağı ve 20 Temmuz 1974’de gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ganimet olarak ele geçirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli gemisi, Adnan Menderes Bulvarı sahilinde 1990’lı yıllardan bu yana sergileniyor.
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