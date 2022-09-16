Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bulunan tarihi köprünün tescillenmesi isteniyor.

Bir inanca göre Roma dönemine ait, bir inanca göre ise Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen tarihi

Taş Köprü, adeta yıkılmaya bırakıldı. İlçeye bağlı Belçınar Mahallesi’nde bulunan ve uzun yıllar bakımsızlık nedeniyle köprü ayaklarında çatlamaların ve taş örmelerin döküldüğü görülüyor.

Yapılan araştırmalar neticesinde tarihi Taş Köprü için Çamlıyayla’dan hiçbir kurumun tescili için müracaat etmediği öğrenilirken, tarihi köprünün bir an önce tedbir alınarak yayla turizmine kazandırılması isteniyor.