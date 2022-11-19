Tarihi Kentler Birliği üyeleri Mersin’i tanıma fırsatı buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) ile Tarihi Kentler Birliği’ne bağlı ÇEKÜL Akademi iş birliğinde düzenlenen, ‘Bütüncül Koruma Sürecinde Arkeolojik, Doğal ve Kentsel Mirasın Yönetimi; Mersin Örneği’ konulu eğitim tamamlandı.

Tarihi Kentler Birliği’ne üye belediyelerden Mersin’e gelen uzman personeller, 3 gün boyunca Mersin’de hem eğitim aldı hem de alan gezilerine katılarak Mersin’i tanıdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde gören katılımcılar; Mersin’in arkeolojik zenginliğinin, doğal güzelliğinin ve kentsel mirasının kendilerini çok etkilediğini dile getirdiler.

Kentin kültürel kimliğini oluşturan unsurlar katılımcılarla paylaşıldı

Programın ilk gününde ‘Bütüncül Koruma Sürecinde Arkeolojik, Doğal ve Kentsel Mirasın Yönetimi; Mersin Örneği’ konulu eğitim verilirken, alan gezisi çerçevesinde Kanlıdivane Ören yeri gezildi. Programın 2. gününde Cambazlı Kilisesi, Olba, Uzuncaburç Ören yeri, Cennet Cehennem, Astım Mağarası, Kızkalesi, Karakale ve Ayaş Tiyatro gezildi. Programın 3. ve son gününde ise yenileme alanı alan gezisi çerçevesinde Karamancılar Konağı, İstiklal Caddesi, Taş Bina, Atatürk Evi, Yumuktepe ve Mersin Müzesi gezildi.

“Buradaki amaç iyi örnekleri zeminde tanıtmak, projeler hakkında bilgi vermek”

Düzenlenen eğitimdeki amaç hakkında bilgi veren İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mustafa Solak, “Belediyelerde çalışan uzmanların arkeolog, şehir plancısı ve buna benzer diğer meslek gruplarına yapılmış iyi örnekleri zeminde tanıtmak, projeler hakkında bilgi vermek, günümüzün güncel koruma yaklaşımlarını yerelde çalışan uzmanlara hem yerinde göstermek hem de iyi örnek sahibi olması ve kendi bölgelerinde de buna benzer çalışmaları yaygınlaştırmalarını istedik” dedi.

“Mersin’in arkeolojik zenginliği ve kentsel mirası bizleri çok etkiledi”

Tarihi Kentler Birliği’ne üye belediyelerde çalışan uzmanlara eğitim vermek üzere Mersin’de bulunduklarını ifade eden ÇEKÜL Akademi Koordinatörü Kibele Eren ise “Bütüncül koruma sürecinde arkeolojik, kentsel, kültürel mirasın Mersin üzerinde nasıl korunduğunu hep birlikte incelemek, Mersin Büyükşehir Belediyesinin uzmanlarından bilgi almak ve örnekleri görmek için 3 gündür buradaydık. Mersin’in hem arkeolojik zenginliği, hem doğal güzelliği hem de kentsel mirası bizleri çok etkiledi” diye konuştu.