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Tarihi çömleği satmak isteyen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE KAÇAK KAZI SONUCU ÇIKARDIKLARI TARİHİ ÇÖMLEĞİ SATMAYA ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.
MERSİN 22.10.2020, 14:13
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Mersin’in Silifke ilçesinde kaçak kazı sonucu çıkardıkları tarihi çömleği satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balandız Mahallesi’nde kaçak kazı sonucu çıkardıkları tarihi çömleği satmaya çalışan iki şüpheliyi takibe aldı. Zanlılar, ellerindeki tarihi eseri satmak istedikleri sırada suçüstü yakalandı.
Tarihi eser niteliğindeki çömlek incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
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