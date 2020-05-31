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Tarhan’dan koronalı günlerde destek verenlere teşekkür ziyareti

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI NEŞET TARHAN, KORONA VİRÜSÜN EN YOĞUN OLDUĞU DÖNEMDE BELEDİYEYE MASKE ÜRETİM MAKİNESİ BAĞIŞLAYARAK TÜM VATANDAŞLARA MASKE ULAŞMASINA DESTEK OLAN HAYIRSEVER ALASHHAB MUSTAFA ALDANDASHI’YI ZİYARET EDEREK DESTEKLERİ NEDENİYLE TEŞEKKÜR ETTİ.

Tarhan’dan koronalı günlerde destek verenlere teşekkür ziyareti

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI NEŞET TARHAN, KORONA VİRÜSÜN EN YOĞUN OLDUĞU DÖNEMDE BELEDİYEYE MASKE ÜRETİM MAKİNESİ BAĞIŞLAYARAK TÜM VATANDAŞLARA MASKE ULAŞMASINA DESTEK OLAN HAYIRSEVER ALASHHAB MUSTAFA ALDANDASHI’YI ZİYARET EDEREK DESTEKLERİ NEDENİYLE TEŞEKKÜR ETTİ.

31 Mayıs 2020 Pazar 13:36
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Tarhan’dan koronalı günlerde destek verenlere teşekkür ziyareti

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüsün en yoğun olduğu dönemde belediyeye maske üretim makinesi bağışlayarak tüm vatandaşlara maske ulaşmasına destek olan hayırsever Alashhab Mustafa Aldandashı’yı ziyaret ederek destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Günde 10 bini aşkın maske üretebilen makine ve kumaşını bağışlayan Aldandashı’nın desteğiyle kentin her noktasına kısa sürede maske dağıtımı yapabildiklerini belirten Tarhan, teşekkür belgesi verdi. Mezitli’de yaşayanların her zaman bir aile gibi hareket ettiğine vurgu yapan Tarhan, “Kim zorda kalmışsa hemen harekete geçiliyor ve çok özel işler başarılıyor. Halkımız belediyesine güveniyor ve destek veriyor. Bu güven, bazen çocuk gündüz bakımevi, kafe kütüphane, gençlik merkezi olarak Mezitlililere dönerken bazen de gıda desteği, eğitim yardımı olarak ortaya çıkıyor. Bir vatandaşımız arsasının kent içi tarımsal üretim için kullanımına izin verirken, başka bir vatandaşımız tohum alınması için para bağışında bulunabiliyor. Bunları başka hiçbir yerde görmeniz mümkün değil” dedi.

Aldandashı’ya desteği nedeniyle teşekkür eden Tarhan, “Virüsün en zorlu olduğu dönemde vatandaşlarımız hemen kolları sıvayarak evlerinde maske üretimine başladı. Bugünlerde Alashhab Mustafa Aldandashı da belediyemize bağışladığı makine ile büyük bir eksikliği giderdi. ’Hiçbir vatandaşımızı virüsün acımasızlığına teslim etmeyeceğiz’ diyerek çıktığımız yolda, verdiği destekle daha sağlıklı bir Mezitli için büyük katkı sundu. Kendileri aynı zamanda tüm üretilen maskelerin kumaşını da bağışlayarak önemli oranda bir maddi destek te sağladı. Bu tür şeyler ancak Mezitli’de olur dedikleri tam da budur” diye konuştu.

Virüsün en önemli öğretisinin toplum içerinde yaşayan her ferdin birbirinden sorumlu olduğu gerçeğini herkese gösterdiğini söyleyen Aldandashı da, Başkan Tarhan’a nezaketi nedeniyle teşekkürlerini iletirken, “Toplumda bir arada yaşıyorsak hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Mezitli’de herkes elinden geldiğince dayanışma örneği sergiledi. Bizim de böyle bir imkanımız vardı, belediyemize katkı sağladık. Mezitli’de sağlıklı bir ortamda yaşamak istiyorsak bunu ancak dayanışma ile sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

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