Tarhan: "Sanayi sitesinin daha modern hale getirilmesine çalışıyoruz"

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli Sanayi Sitesinin daha iyi ve modern hale getirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

Başkan Tarhan, sanayi içerisinde yer alan kahvehanede esnaf ile yaptığı buluşmada, daha iyi fiziki şartlarda hizmet verilebilmesi için yeni yer arayışı ile son günlerde kamuoyunda yoğun şekilde tartışılan Sevkiyatçılar Sitesinin durumu konusunda fikir alışverişinde bulundu. Mersin Sanayi Sitesi Derneği Başkanı Ali Kocaoğlu’nun da hazır bulunduğu buluşmada, Mersinlilerin daha iyi hizmet edebilmesi ve sanayi esnafının da daha güzel koşullarda işlerini yapabilmesi adına çok sayıda girişimde bulunduklarını söyleyen Başkan Tarhan, “Daha birkaç gün önce Valimiz Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret ederek, alternatif çözüm önerileri konusunda konuştuk. Biz kent içerisinde sıkışmış olarak kalan Mezitli Sanayisinin daha iyi ve modern hale getirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.

Son günlerde yoğun olarak tartışılan Mezitli Sevkiyatçılar Sitesinin, arsa sahibi tarafından tahliye edilme çalışmaları hakkında da bilgiler veren Tarhan, şunları kaydetti:

"Gerek arsa alanı gerekse sitenin yapısıyla ilgili Mezitli Belediyesinin hiçbir ilgisi bulunmuyor. Mezitli Belediyesinin ilgisi ve sorumluluğu bulunmayan intikal, satış, devir işlemleri yanı sıra yine Mezitli Belediyesinin değil arsa sahiplerinin taraf olduğu davalar sonucunda malik ve hisse değişiklerinin oluştuğu, halen parsel üzerinde 81 farklı hissedarın ortak olduğu tapu kayıtlarında görülecektir. Tüm bunlara karşın orada bulunan esnafın mağdur olmaması için gerek arsa sahipleri gerekse ilgili devlet kurumlarıyla görüşerek ortak bir nokta bulmaya çalışıyoruz.”