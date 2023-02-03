Tarhan: "Kadınlara yönelik projelerimiz model oldu"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadın üretici pazarları projesinin çok özel bir proje olduğunu belirterek, "Üreticiden tüketiciye doğrudan daha ucuz, daha taze, daha organik ürün sunarken, aynı zamanda pazarda yer alan kadınlarımızın sosyal, siyasal ve toplumsal alanlarda daha fazla yer bulmasına yol açtı" dedi.

Çağlarca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nermin Korkmaz, üyeleri Hilmi İnce ve Abidin Cin, genel kurula katılarak destek veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret etti. Mezitli’de kadınların üretiminin değerlendirilmesi konusunda Başkan Tarhan’ın sembol bir isim haline geldiğini söyleyen Korkmaz, böylesine sembol olmuş bir belediye başkanı ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kadınların üretimde yer almasının o ülkenin zenginliği olduğunu kaydeden Başkan Tarhan ise kadınların daha çok üretimin içerisinde olması için çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, ürünlerini Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarının yanında İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin üretici kadın kooperatiflerinde satılabilmesi için gereken girişimlerin yapılacağını söyledi.

"Kadınlara yönelik projelerimiz model oldu"

Mezitli’de 9 farklı kadın üretici pazarında 800 kadının bulunduğu bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Ziraat mühendisiyim ve yüksek lisans tezimi ’Demokratik Halk Kooperatifçiliği’ alanında yaptım. Belediye Başkanı olduktan sonra da üreten kadınların emeklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla kadın üretici pazarlarını hayata geçirdik. Kadınlarımızın yakaladığı başarı onları uluslararası bir üne kavuşturdu. İki kez dünya şampiyonluğu kazandırdı. Biz bu kadınlarımızın öykülerini İpek Ongun’un yazdığı ‘zoru başaranlar’ kitabı ile herkese ulaştırmayı başardık. Kadın üretici pazarları projesi çok özel bir proje. Üreticiden tüketiciye doğrudan daha ucuz, daha taze, daha organik ürün sunarken, aynı zamanda pazarda yer alan kadınlarımızın sosyal, siyasal ve toplumsal alanlarda daha fazla yer bulmasına yol açtı. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızla, şehirde yaşayan vatandaşlarımızın bir araya gelmesi ve kaynaşmasını sağladı” diye konuştu.

"Kadın üretimi nerede varsa desteklemeye hazırız"

Kadınların üretimlerinin değerlendirilmesinin bir ülkenin zenginliği olduğunun altını çizen Tarhan, şöyle devam etti; "Bundan sonraki aşama kadın üretici pazarlarımızın kooperatifleşmesi olmalıdır. Sadece kadın üretici pazarları ile değil bunun yanında Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifimizle de çok önemli yol kat ettik. Daha fazla kadınımızın üretim içerisinde yer almasının yanında en büyük kazançlarımızdan birisi de ’Kent İçi Tarım Projesi’ ile yüzlerce dönüm boş arsayı bina yapılıncaya kadar üretime kazandırmış olduk. Kadınlara yönelik projelerimizin farklı yerler için model olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle nerede kadınların üretimine katkı sağlanıyorsa bir oraya destek vermeye her zaman hazırız.”