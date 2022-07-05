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Tanker dereye yuvarlandı, sürücü yaralandı

Mersin’in Silifke ilçesinde boş akaryakıt tankerinin köprüden dereye düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

MERSİN 05.07.2022, 11:29
Tanker dereye yuvarlandı, sürücü yaralandı

Mersin’in Silifke ilçesinde boş akaryakıt tankerinin köprüden dereye düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen boş akaryakıt tankeri, Değirmendere köprüsünden geçtiği sırada fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu Göksu Nehrine düştü. Kazada yaralanan sürücü, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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