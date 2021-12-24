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Taki Bakar TFF Grassroots C Antrenör Eğitim Programı sona erdi

Akdeniz Belediyesinin katkı verdiği Taki Bakar TFF Grassroots C Antrenör Eğitim Programı, 30 kursiyerin katılımı ile sona erdi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Sportif yatırımlar açısından fakir bir ilçeydik. Bugün eğitim programlarının tesislerimizde yapılması mutluluk vericidir" dedi.

MERSİN 24.12.2021, 16:30
Taki Bakar TFF Grassroots C Antrenör Eğitim Programı sona erdi

Akdeniz Belediyesinin katkı verdiği Taki Bakar TFF Grassroots C Antrenör Eğitim Programı, 30 kursiyerin katılımı ile sona erdi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Sportif yatırımlar açısından fakir bir ilçeydik. Bugün eğitim programlarının tesislerimizde yapılması mutluluk vericidir" dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin katkıları ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesinin işbirliğinde 15-24 Aralık tarihleri arasında Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahasında gerçekleştirilen Taki Bakar TFF Grassroots C Antrenör Eğitim Programı, 30 kursiyerin katılımı ile tamamlandı.

“Spora ve sporcularımıza katkı sunmaya devam edeceğiz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, "Spor tesisleri açısından oldukça fakir bir ilçeydik. Akdeniz’de 30 milyon TL’yi aşan sportif yatırımlarla önemli işlere imza attık. Artık yavaş yavaş spor camiasına her anlamda rahatlık sunan tesislere sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Ayrıca, göreve geldiğimiz günden bu yana başta amatör sporlar olmak üzere birçok spor branşına katkı sunduk. Bu desteklerimizin de devam edeceğinin bilinmesini isterim. Öte yandan bugün sona eren Taki Bakar TFF Grassroots C Antrenör Eğitim Programına katılan, emek veren herkese de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç duyulduğu noktada spora ve sporcularımıza elimizden geldiğince katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz’e muazzam bir yatırım yapıldı"

TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir de 30 kursiyerin eğitim programını başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Akdeniz’e yapılan muazzam bir sportif yatırım söz konusudur. Her daim sporun ve sporcunun yanında olan, böylesi önemli tesislerden de istifade etmemizi sağlayan Başkan Mustafa Gültak’a ve kıymetli meclis üyelerine de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Gösterilen çaba birçok kişinin iş sahibi olmasına vesile olacak"

TÜFAD Genel Sekreteri Ayhan Gök ise yerel yönetimlerin spora sunduğu desteklerin önemine vurgu yaparak, "Başkan Gültak’ın ve katkı sunanların gösterdikleri çaba, burada bulunan birçok arkadaşımızın gelecekte bir iş sahibi olması ile noktalanacaktır. Ayrıca Mersin sporuna göstermiş oldukları ilgiden ötürü de antrenör eğitmenlerinden hocaların hocası TFF Bölge Antrenörü Dr. Atilla Yüce’ye ve çalışma arkadaşı Furkan Köseoğlu’na da çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu güzellikler devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Çok rahat ve keyifli bir eğitim süreci geçirdik”

Futbol camiasının önemli isimlerinden TFF Bölge Antrenörü Dr. Atilla Yüce de "TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünün Grassroots C Antrenör Eğitim Programında olmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Bilhassa böylesi güzel tesisleri kente kazandırmasından ve futbol camiasına desteklerinden dolayı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a ve TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir’e çok teşekkür ediyoruz. Çok rahat ve keyifli bir eğitim süreci geçirdik. Kursiyerlerimiz de özveri ile çalıştılar. Umuyoruz ki, önümüzdeki süreçlerde bu tarz eğitim programlarının üstüne katarak devam edilecektir" dedi.

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