Sulphur Mills, "Bahçe Günü"nde ürünlerini çiftçilere tanıttı

Merkezi Hindistan’da bulunan Sulphur Mills Limited firması Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlediği "Bahçe Günü"nde, ürünlerini çiftçilere tanıttı.

60 yıldır Hindistan’dan dünya tarımına önemli katkılar sunan Sulphur Mills Limited firması, ürünlerini Çukurova’yşa tışıyor. ‘Gelişmiş Formülasyonda Teknoloji Lideri’ mottosuyla tanınan firma, Mersin’in Tarsus ilçesinde eczacı Yakup Özer’e ait narenciye bahçesinde ürünlerini tanıttı.

Düzenlenen tanıtım gününe Sulphur Mills Türkiye Müdürü Emin Çelik, ithalatçı firma olan İnagro’nun Genel Müdürü Anıl Nisanoğlu, bölge distribütörleri, önder zirai ilaç ve bölge bayileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

İlk olarak Sulphur Mills’de görevli ziraat mühendisleri ürünlerini ve kullanım alanlarını anlattı. Daha sonra çiftçiler, ziraat mühendisleriyle birlikte bahçede kullanılan ürünler sonucu alınan verimleri gözleriyle gördü.

Sulphur Mills Türkiye Müdürü Emin Çelik, “Burası ürünlerimizin kullanıldığı bir bahçe. Burada üreticilere, ürünler kullanıldıktan sonra nasıl bir fark olduğunu göstermek istedik. Önder çiftçimiz sayesinde de bölge halkını davet ederek, ürünlerin farkını, çalışmasını anlattık” diye konuştu.

Bahçe günlerinin devamının geleceğini anlatan Emin Çelik, “Tüm Türkiye genelinde biz bu bahçe günlerini yapıyoruz. Geçen hafta Denizli’deydik. Bugün Mersin’in Tarsus ilçesindeyiz. Gelecek ay da Kayseri ve Nevşehir’e gideceğiz. 113 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Yeni ürünlerimizin ve gelecek ürünlerimizin tanıtımını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.