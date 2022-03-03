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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu çirkin muhalefet zihniyeti, iktidarı düşürmek adına vatanı düşürmeye çoktan hazır olduğunu her defasında göstermiştir."
MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna’da mukim vatandaşlarımızı Türkiye’ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul’a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır."
Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su’yu ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.
MERSİN 03.03.2022, 09:40
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nehir ve Havza Yönetim Planlarının Oluşturulması Toplantısı ve bir dizi ziyaret çerçevesinde Mersin’e gelen Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su ile makamında bir araya geldi.
Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür Dikmen’e teşekkür etti.
Dikmen de kurum olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Su’ya bilgi verdi.