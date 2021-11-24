Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen, çocukların erken yaşta problemlere çözümler üreten, değişimlere uyum sağlayan, analitik düşünmesine yardımcı olan, iletişim becerileri güçlü, donanımlı ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan Ülker Aydın Stem Merkezi Atölye kayıtları başladı.

Merkeze kayıt yaptıran çocuklar, on kişilik sınıflarda akıl oyunları, robotik kodlama, mekatronik atölyelerinde eğitim alacak. Atölyeler, 09.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Stem Merkezi ile çocuklara özgün düşünebilme, teknoloji tasarımı yapabilme, yazılım geliştirebilme gibi konularda yetenek kazanmasına katkı sunulacak. Gençleri, geleceğin mesleklerine hazırlarken onların teknolojik yapıları tanıması ve kullanmasını sağlayacak. Uzun vadeli olarak eğitimde başarı girişimi olan Stem Merkezi kursu ile çocuklar, problem çözebilme, yenilikçiliğe açık, keşif yapabilme, özgüven ve öz-motivasyon, tutarlı düşünme, teknoloji okuryazarlığı konularında gelişim sağlayacak.

Öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakmasını, yeni nesil eğitim yaklaşımıyla bilgi ve beceri kazanmasını hedefleyen merkezin, 15 Kasım itibari ile okul ziyaretleri başladı. Okullar için katılımcı sayısının 50 olarak belirlendiği merkeze ziyaret 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.