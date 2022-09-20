Sporda engel yok diyerek, hareketli yaşama dikkat çektiler

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin spor eğitimine katılan özel bireyler, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda sportif becerilerinin gelişiminde eğitimin ve hareketli yaşamın önemine dikkat çektiler.

Toroslar Belediyesinin, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlediği etkinlikler, özel bireylerin spor aktivitesiyle devam etti. İlçede yaşayan otizmli, down sendromlu ve mental özel bireylerin sosyal hayata daha kolay adapte olmalarının amaçlandığı eğitsel çalışmalarda özel bireyler, ilgi ve yeteneklerine göre atletizm, tenis, cimnastik ve futbol yaparak hem sağlıklarını koruyor hem de eğlenerek motive oluyorlar.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelindeki özel gereksinimli bireyleri evden çıkarıp toplumsal hayata kazandırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

“Özel bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak koşulların oluşturulması hepimizin görevidir” diyen Yılmaz, "Bünyemizdeki Engelliler Akademisi’nde, özel bireylerin mesleki eğitiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanda gelişimlerine destek oluyoruz. Sağlıklı yaşamlarına katkı sunmak ve gelişimlerini desteklemek için spor yaptırıyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde de spor yaparak hareketli yaşama dikkat çektiler. Sevgiyle, hoşgörüyle engelsiz bir Toroslar için çalışıyoruz. Onların gülen yüzü her şeye değer” şeklinde konuştu.