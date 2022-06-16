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’Söz uçar yazı kalır’ projesinin ödül töreni yapıldı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği iş birliğiyle yürütülen ’Söz uçar yazı kalır’ projesinin tanıtım ve ödül töreni gerçekleştirildi.

MERSİN 16.06.2022, 12:39
’Söz uçar yazı kalır’ projesinin ödül töreni yapıldı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği iş birliğiyle yürütülen ’Söz uçar yazı kalır’ projesinin tanıtım ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın da katıldığı ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Projede yer alan tüm öğrencilerimizi ve meslektaşlarımı yürekten tebrik ediyor, sürecin başından sonuna kadar öğrencilerimizin yanında olan İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Üreten neslimizin her alandaki başarılarıyla gurur duyuyor, böyle güzel çalışmaların devamının gelmesi temenni ediyorum" dedi.

10 lise ve iki ortaokuldan 129 öğrenci ve 21 öğretmenin katıldığı proje çerçevesinde öğrencilerin serbest temada yazdıkları hikayeler, öğretmenler rehberliğinde inceleme ve elemelerden geçti. Belirlenen 90 hikaye 224 sayfalık bir kitap haline getirildi ve kitabın basımı Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirildi. Kitabın tanıtımının yapıldığı törende projeye katılan öğrencilere, öğretmenlere ve proje ekibine katılım belgesi, plaket ve proje dahilinde hazırlanan kitap hediye edildi.

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