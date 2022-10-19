Sosyal Uyum projesine uluslararası ödül

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Kongresi, Dünya Yerel ve Bölgesel Liderler Zirvesi-7. UCLG Kongresi, Güney Kore’nin Daejeon kentinde gerçekleşti.

Kongre çerçevesinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 60. yıldönümü münasebetiyle barışın tesis edilmesi, çatışmaların önlenmesi, çatışma sonrası yeniden yapılanma ve uzlaşma konularında başarılı girişimler uygulayan yerel yönetimlere verilen küresel bir ödül olan, 3. UCLG Barış Ödülü yarışması düzenlendi. Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü ile birlikte projelendirilen Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ve Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle yürütülen Sosyal Uyum Merkezi projesi ile bu yarışmaya başvuruda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, mansiyon ödülüne layık görüldü. 30’dan fazla ülkeden 55 belediyenin başvurduğu UCLG barış ödülüne, Kolombiya, Brezilya, Meksika ve Burundi’den şehirlerle birlikte son 5’e kalarak finalist olmaya hak kazanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Sosyal Uyum Merkezi projesiyle küresel çapta bir ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi, 7. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kongresi’nde, ‘3. UCLG Barış Ödülü Yarışması’ çerçevesinde mansiyon ödülü aldı.

“Merkezin amacı, göçmenlerin uyum sürecine kapı aralamak”

Mersin Büyükşehir Belediyesinde tercüman olarak görev yapan Sosyolog Ghaid Nassif, Uluslararası Göç Örgütü işbirliği ile kurulan Sosyal Uyum Merkezi’nin temel amacından bahsederek, “Merkezin temel amacı, Mersin’de yaşayan göçmenlerin burada uyum sağlamaları açısından bir kapı oluşturmak. Sosyal Uyum Merkezi’nin Mersin’de bulunması, buraya gelen göçmenlerin hayatlarını kolaylaştırmaya neden oldu. Çünkü insanların artık nereye gelmeleri gerektiğini ve burada aldığı hizmetten dolayı nereye gitmesi gerektiğini öğrenmeleri için yardımcı oldu” dedi.

IOM Eğitim Danışmanı Sezar Randa ise Sosyal Uyum Merkezi’nin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerine erişim sağlama noktasında göçmenlere yardımcı olduğunu belirterek, “Sağlanan bu hizmetler bireylerin hem kültürel anlamda şehri tanımasına, hem de kültürel kaynaşmanın oluşmasına zemin oluşturmaktadır" diye konuştu.