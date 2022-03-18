banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
Sigaraya zam yağıyor! Bir zam daha geldi...
Sigaraya zam yağıyor! Bir zam daha geldi...
Ali Babacan'dan mülteci açıklaması!
Ali Babacan'dan mülteci açıklaması!

Sosyal Uyum Merkezi, sosyal uyumu güçlendirmeye devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde göçmen topluluklara yönelik hizmet veren Sosyal Uyum Merkezi, sosyal uyumu güçlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, göçmen ve ev sahibi topluluktan katılımcılar, Mersin Arkeoloji Müzesini gezdi.

MERSİN 18.03.2022, 09:58
Sosyal Uyum Merkezi, sosyal uyumu güçlendirmeye devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde göçmen topluluklara yönelik hizmet veren Sosyal Uyum Merkezi, sosyal uyumu güçlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, göçmen ve ev sahibi topluluktan katılımcılar, Mersin Arkeoloji Müzesini gezdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, göçmen ve ev sahibi topluluğu bir araya getiren birçok uyum faaliyeti gerçekleştirilen Sosyal Uyum Merkezinde, bu kez de göçmen topluluğa içinde bulundukları toplumu tanıtıp, adaptasyon süreçlerine katkı sağlanması amaçlandı. Birlikte Arkeoloji Müzesini gezen ve birbirini hiç tanımayan insanlar arasında bir köprü kurularak, kaynaşmaları ve paylaşımda bulunmaları sağlandı.

“Amaç kaynaşmayı sağlamak”

Sosyal Uyum Merkezinde sosyolog olarak görev yapan Nazire Büyükgürses, “Burada geçmişe güzel bir yolculuk yaptık. Merkezimizde, kapasite geliştirme eğitimlerimiz, sinema, tiyatro etkinliklerimiz, sanat atölyelerimiz gibi etkinliklerimize çok önem veriyoruz, çünkü göçmenlerle birlikte ev sahibi topluluğun birbirini anlamasını çok önemsiyoruz. Kaynaşmayı ve göçmenlerin içinde bulundukları toplumu iyi anlamalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Adaptasyon sürecini hızlandırmayı, ev sahibi toplulukla aralarında bir köprü kurmayı ve birbirlerini anlamalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Katılımcıların geziden keyif aldığını ve bir daha ne zaman geleceklerini konuştuklarını anlatan Büyükgürses, “Ev sahibi toplulukla göçmenler arasında bir kaynaşma ve paylaşım da oldu. Normalde hiçbir etkileşim içerisinde olmayan kişilerin birbirlerini bu şekilde anlamalarını da sağlamış olduk” diye konuştu.

Büyükgürses, yakın zamanda da çocuklar için tiyatro ve sinema etkinliği düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

“Sosyal Uyum Merkezi bu 2 toplum için bir köprü olacak”

Büyükşehir Belediyesinde sosyolog ve tercüman olarak görev yapan Ghaid Nassif de “Özellikle Sosyal Uyum Merkezi için çok önemli bir etkinlik. Sosyal Uyum Merkezinin zaten amaçlarından biri, gelen toplum ve kabul eden toplum arasındaki uyumu sağlamak. Bu yüzden bugün geleceği tanımak için aslında geçmişe biraz gitmemiz gerekebilir. Bu yüzden burada olmamız çok önemli. Gelecek süreç için özellikle uyum konusunda büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum” dedi.

Katılımcıların geziden mutlu ayrıldıklarını da vurgulayan Nassif, “Birlikte olmalarının yavaş yavaş aralarındaki duvarları yıkacağını düşünüyorum. Sosyal Uyum Merkezi bir köprü olacak bu 2 toplum için. Kaynaşma konusunda büyük bir katkısının olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Göçmen arkadaşlarımızla kaynaştık”

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde üniversiteye hazırlanan Yaren İlhan ise Uyum Merkezinin düzenlediği etkinliğin önemli olduğunu vurgulayarak, “Mersin’in tarihini öğrenmiş olduk. Göçmen arkadaşlarımızla kaynaşmış olduk. Katkı sağladık birbirimize. Bence faydalı bir etkinlik oldu, çünkü bilmediğimiz şeyler ortaya çıktı ve onlar da bence hayatlarına katkı sağlayacak şeylerle karşılaştılar” dedi.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19