Sorgun Barajı su tutmaya başladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Mersin’de yapılan Sorgun Barajında çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Artık baraj su tutmaya başladı" dedi.

DSİ Genel Müdürü Akca, Mersin’in Erdemli ilçesindeki 60 bin dekar tarım arazisini sulama suyuna kavuşturacak olan Sorgun Barajı’nın en önemli aşamalarından birisi olan su tutma işlemine başlandığını belirtti. Temelden 109 metre yüksekliğe sahip olan Sorgun Barajının 53 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip olduğunu vurgulayan Akca, "Sorgun Barajı’nın tamamlanması ile 9 köy ve 2 beldeyi kapsayan 60 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Ayrıca kurulacak enerji santrali ile yıllık yaklaşık 38 milyon kilovat saat enerji üretimi sağlanacaktır. Derivasyon tüneli giriş kapaklarının kapatılmasıyla su, göl alanında biriktirilmeye başlandı. Suyun bir damlasını bile israf etmemek için ‘su vatandır’ hassasiyeti ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.