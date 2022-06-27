Soli Güneş Festivali sona erdi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafında bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Soli Güneş Festivali, yapılan defile ile sona erdi.

Festivalin son gününde Yıldırım Mayruk Güneş Defilesi moda severler ile buluştu.3 gün boyunca on binlerce Mersinlinin akın ettiği Soli Arenada ünlü moda tasarımcısı Barbaros Şansal hazırladığı programla, Yıldırım Mayruk’un elbise tasarımlarını sergiledi. Kurtuluş Savaşı sonrası Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmak için kat ettiği yolun anlatıldığı gecenin koreografisi ve elbise tasarımları büyük beğeni kazandı. Sahne, ışık şovları ve Barbaros Şansal’ın sunumuyla renklenen gecede mankenler izleyicilerin alkışları arasında Ulusal Kurtuluş Savaşının süreci, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu dönem dönem anlatan kıyafetlerini taşıdı. Büyük beğeni kazanan defilenin finalinde Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile sahneye çıkarak ünlü modacılar Mayruk, Şansal ve mankenlerle birlikte izleyicileri selamladı.

Mezitlilileri çağdaş Türk halkının Kurutuluş mücadelesini ve Türkiye Cumhuriyetinden izleri barındıran bir defile ile buluşturmak istediklerini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “10. Uluslararası Soli Güneş Festivalimizin finalini muhteşem bir defile ile yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıldırım Mayruk’un hazırlamış olduğu kıyafetleri, Barbaros Şansal’ın şiirsel anlatımıyla mankenlerimiz başarıyla sergilediler. Mezitli her zaman güzelliklerin yaşandığı bir kent olmayı sürdürmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.