"Sokakların Çatısı Yok" oyunu beğeni topladı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin destekleriyle ‘Mahallede Tiyatro Var’ sloganıyla harekete geçen Atatürk Mahallesi Muhtarlığı Halk Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Sokakların Çatısı Yok oyunu, büyük beğeni topladı.

Çoğunluğu Mezitli Belediye Ortaokulu öğrencilerinden oluşan genç oyuncular, sokak çocukların yaşamını ve karşılaştıkları zorlukları anlattığı oyunda duygusal anlarım yaşanmasına neden oldu. Atatürk Mahallesi Muhtarı Badegül Kaptan’ın da öğretmen rolünü oynadığı oyunda grubun en küçük oyuncusu tarafından protokol bölümüne su satmaya çalışması ise izleyiciler tarafından kahkahalarla izlendi. Ali Pehlivan’ın yazıp yönettiği ve mahalle sakinlerinin rol aldığı oyunu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçe Emniyet Müdürü Bayram Barış Altındal, ilçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, tiyatro severler ile birlikte izledi.

Oyunun sonunda sahneye çıkarak yazar ve yönetmen Ali Pehlivan’a plaket veren Vali Pehlivan, rol alan tüm oyunculara ise kitap ve oyuncak armağan etti. Valilik olarak en fazla üzerinde durdukları anlamlı bir konunun işlendiğini ifade eden Pehlivan, “Bu son derece üzerine hassasiyetle durulması gereken bir konu. Biz de devlet olarak bu konuda son derece titiz bir çalışma yapıyoruz. Başta ailelerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm kesimlerin geleceğimiz olan çocuklarımız konusunda çok duyarlı olması gerekiyor. Ortak duyarlılıkla bu konuda yaşanan sorunları bertaraf edebiliriz. Burada asıl hedef çocuklarımızı bu tür tehlikelerle hiç temas ettirmemek. Çok şükür bu konuda imkanlarımız her geçen gün gelişiyor. Mezitli’de de Sevgi evlerimizde barınan çocuklarımıza gereken ilgi ve şefkati gösteriyoruz. Sorumluluklarımızı en üst noktada yerine getirmemiz, geleceğimiz olan çocuklara gözümüz gibi bakmamız gerekiyor” dedi.

Mezitli Kaymakamı Bilgin de Atatürk Mahallesi Muhtarı Badegül Kaptan’a teşekkür plaketi, Başkan Tarhan da yönetmen Pehlivan ve Kaptan’a çiçek takdim etti.