Sokak çocuklarının yaşamları tiyatroya aktarılacak

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın desteğiyle muhtar Badegül Kaptan tarafından kurulması sağlanan Atatürk Mahallesi Muhtarlığı Tiyatro Topluluğu, tiyatrocu Ali Pehlivan’ın yazdığı “Sokakların Çatısı Yok” oyunu için Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde ve Atatürk Mahallesi gönüllü evinde çalışmalara başladı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kültür Merkezine giderek tiyatrocu Ali Pehlivan ve muhtar Badegül Kaptan tarafından yönetilen oyunun çalışmalarını izledi. Çocukların çoğunluğu Mezitli Belediye Ortaokulu öğrencilerinden oluşan genç oyuncular, sokak çocuklarının yaşamlarını ve karşılaştıkları sıkıntıları sahneye koymaya çalışıyor. 14 Kasım 2022 Pazartesi günü 19.30’da Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenecek oyun hakkında bilgi veren Atatürk Mahallesi Muhtarı ve oyunun yönetmenlerinden Badegül Kaptan, “Mezitli Belediyemizin büyük desteğiyle Kültür Merkezimizde ve Atatürk Mahallesi gönüllü evimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ’Sokakların Çatısı Yok’ oyunu değerli tiyatrocumuz Ali Pehlivan tarafından mahalle çocukların rol aldığı oyun sokak çocuklarının yaşadıklarını anlatmaktadır. 14 Kasım Pazartesi akşamı saat 19.30’da oyunumuzu sahnelemek istiyoruz. Gönüllü evlerini açan, mahalle sakinlerine böyle bir fırsat tanıyan Neşet Tarhan başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizi Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde sürpriz ziyaretleri çok mutlu etti” dedi.

Projelerini ortaya koyarken toplumun tüm kesimlerinin sanatın her dalına daha rahat ulaşmasını amaçladıklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Atatürk Mahallesi Muhtarlığımızın böyle bir grubu bir araya getirmesi ve Ali Pehlivan’ın ’Sokakların Çatısı Yok’ gibi sosyal problemlere dikkat çeken değerli bir tiyatro oyununu büyük sanatseverler için hazırlamaları çok değerli ve önemli. Çünkü yaşanan sorunların aşılmasında halkımızın katılımı ve desteğinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden belediyemiz tarafından faaliyet gösteren tiyatro oluşumumuza halk tiyatrosu adını verdik. Burada çok güzel bir iş yapılıyor. Özellikle adının Atatürk Mahallesi olan bir mahalle muhtarımızın öncülüğünde bu işin yapılıyor olması de çok değerli. Ben de gelerek bu genç kardeşlerimize moral, motivasyon desteği vermek istedim” diye konuştu.