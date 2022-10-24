’Şirinler’ Mersin’de miniklerle buluştu

Mersin’de her yaştan ziyaretçisine renkli ve eğlenceli etkinlikler sunan Palm City Alışveriş Merkezi, hafta sonu ’Şirinler’ etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Huzurlu bir köyde yaşayan ve Gargamel’i zekalarıyla alt etmeye çalışan ’Şirinler’ adlı küçük mavi dostların maceralarını anlatıldığı dünyaca ünlü çizgi dizi Şirinler, Palm City Alışveriş Merkezi Etkinlik Alanınnda 2 gün boyunca minik misafirleriyle buluştu. Yoğun ilgili gören etkinlikte ’Şirine, Şakacı Şirin ve Şirin Baba’ eğlenceli şarkıları ve dansları ile çocuklara unutamayacakları bir hafta sonu yaşattı.