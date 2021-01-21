banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek
Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek
FIFA ve UEFA'dan rest...
FIFA ve UEFA'dan rest...
Kar İstanbul'a geri dönüyor...
Kar İstanbul'a geri dönüyor...
CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor
CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor

‘Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü’ Yazar Turan Ali Çağlar’a verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destek ve katkılarıyla düzenlenen “Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü”, Yazar Turan Ali Çağlar’a verildi. Ödül töreni, 27 Ocak’ta Mersin Kültür Merkezinde yapılacak.

MERSİN 21.01.2021, 13:44
1
‘Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü’ Yazar Turan Ali Çağlar’a verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destek ve katkılarıyla düzenlenen “Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü”, Yazar Turan Ali Çağlar’a verildi. Ödül töreni, 27 Ocak’ta Mersin Kültür Merkezinde yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’e dair kalıcı eserler bırakan ve geçen yıl hayatını kaybeden Şinasi Develi adına bu yıl birincisi düzenlenen “Mersin Kent Ödülü”ne sahip olmak için bilimsel araştırmalardan hikaye kitaplarına, tiyatro eserlerinden Mersin kadınları üzerine bestelenmiş türkülere, halk bilimi araştırmalarından başarılarıyla iz bırakmış Mersinliler hakkındaki biyografik araştırmalara kadar çok sayıda yapıt aday oldu. Değerlendirme Kurulu, seçim yapmakta oldukça zorlandığı yapıtlar arasında ödüle, Yazar Turan Ali Çağlar’ın, kent ve onu besleyen kırsal hakkında bir kültür araştırma kitabı özelliği taşıyan “Mersin ve Tarsus Halk Kültürü” kitabını uygun gördü.

Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü Değerlendirme Kurulu Üyeleri; Bülent Başok, Etem Develi, Hafize Bilgenoğlu, İrfan Tümer, Semihi Vural, Tuncer Özmen, Ulaş Bayraktar ve Ziya Aykın’dan oluşuyor. Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü ile gerçekçi, bağımsız ve ilkeli bir tutumla Türkiye’de ve Mersin’de insanları ve kenti ilgilendiren her türlü konuda araştırma ve çalışmalar yaparak bilimsel, kültürel ve sanatsal eserler üretilmesi, projeler geliştirilmesi ve kent insanının sosyal ve kültürel yaşamlarının iyileştirilmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

“Mersin’in değerlerini açığa çıkartmamız ve yaşatmamız gerekiyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hem kente yeni eserler kazandırmak hem de Mersin’e çok sayıda yazılı eser ve bir arşiv bırakan Şinasi Develi’nin anısını yaşatmak için düzenlenen “Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü”nü önemsediklerini vurgulayarak, “Kenti yöneten seçilmişler, atanmışlar, merkezi yönetimden yerel yönetimlere kadar ve en önemlisi de kentte yaşayanlar olarak yapacağımız çalışmalarda birbirimize destek ve katkı olarak Mersin’in değerlerini açığa çıkartmamız ve yaşatmamız gerekiyor. Mersin’in tanıtılması ve dünyanın her tarafında bilinen bir yer haline getirilmesi lazım” dedi.

Her konuda araştırmalar yapmış, bilgi birikimini, görgüsünü kaleme aldığı bazı yazılarla makalelerle süslemiş ve Mersin’e dair önemli eserler bırakmış olan Şinasi Develi’nin anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmanın önemine dikkat çeken Seçer, “Belki de Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü, bizim yaptığımız çalışmaların ya da planladığımız, yapacağımız çalışmaların bir örneği niteliğinde. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kültürün, sanatın, sporun, insanları bir araya getirecek bazı etkinliklerin, çalışmaların, insanın yaşamına değer katacak bazı çalışmaların yapılması konusunda son derece aktif olmak istiyoruz. Çünkü bu kentin bir kültür kenti, sanat kenti olması için önünde hiçbir engel yok. Her türlü değeri taşıyoruz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
10°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12