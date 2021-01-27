Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü Yazar Çağlar’a takdim edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle düzenlenen Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü, yazar Turan Ali Çağlar’a, Başkan Vahap Seçer takdim etti. Seçer, Mersin’in değerlerinin gün ışığına çıkarılması için oluşumunu başlattıkları Mersin’e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ve Mersin’in yakın tarihinde çok önemli bir yeri olan Akkahve’nin de yeniden hayata geçirileceğini duyurdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla bu yıl ilki düzenlenen Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü “Mersin ve Tarsus Halk Kültürü” kitabıyla yazar Turan Ali Çağlar’ın oldu. Ödül, Şinasi Develi’nin ölümünün birinci yıldönümünde Mersin Kültür Merkezinde düzenlenen törenle yazar Çağlar’a takdim edildi. Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Ödül Yürütme Kurulu üyeleri ve Şinasi Develi’nin oğlu Etem Develi katıldı.

“Mersin’deki değerleri gün yüzüne çıkarmamız, tanıtmamız gerekiyor”

Geçtiğimiz yıl 27 Ocak’ta ayında yaşamını yitiren Mersin’in tanınmış avukat, yazar ve kent araştırmacısı Şinasi Develi’nin anısına düzenlenen yarışmanın ödül töreninde konuşan Başkan Seçer, bir kentin değerli bir kent olabilmesi için öncelikle içindeki değerlerin açığa çıkması gerektiğini vurgulayarak, “O potansiyeli gün yüzüne çıkartmamız, yaşadığımız topluma, ülkeye, dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Mersin bünyesinde çok değerler beslenmiş, hala besleniyor, tarihi ve kültürel derinliği, zenginliği olan bir kent. Bugün burada olmamızın temel sebeplerinden bir tanesi Mersin’in bu değerlerini gün yüzüne çıkarmak, tanıtmak. Onların değerini bugün yaşadığımız dönemde hem kentimizde hem ülkemizde hem de dünyada yaşayan insanlara aktarabilmek. Şinasi Develi, Mersin’in bir değeri; bir hukukçu, bir kent yöneticisi. Hümanist ilişkileri son derece değerli, çünkü birikimli, erdemli bir insan” dedi.

“MEDEKA’yı oluşturduk”

Şinasi Develi özelinde aslında kente de bir mesaj verdiklerinin altını çizen Seçer, Mersin’in değerlerini açığa çıkarmak için işbirliği yapmak istediklerini, bu amaçla da çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Seçer, “Bu konuda arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Dedik ki, Mersin’e değer katanları oluşturacağımız bir kurumla açığa çıkaralım. Kurumsal hüviyet içerisinde sistematik bir şekilde biz bu çalışmaları yapalım. Bugüne kadar belki bu başlatılmamıştı bu kentte ama bunu başlatan biz olalım, bir öncülük yapalım diye MEDEKA’yı oluşturduk. Zaman içerisinde kentimizin entelektüelleri, akademisyenleri, sanatçıları, sporcuları kente dair ne varsa bütün aktörler, belediyemizin yapacağı bu çalışmalarda eşgüdüm halinde, bundan sonraki Mersin’in sanatına, kültürüne ve hayatın her alanına dair yapılacak çalışmalarda bir işbirliği için aranacaklar ve bu çalışmaları da başlatmış bulunuyoruz. 13 alt komiteden oluşturacağımız MEDEKA’nın turizm ve arkeoloji komitesinde arkadaşlarımız ilk toplantısını yaptılar. Umut ediyorum kısa süre içerisinde önemli bir mesafe alacağız” diye konuştu.

“Kentin değerlerinin gün ışığına çıkarılmasıyla ilgili önemli çalışmalar başlattık”

MEDEKA’nın yanı sıra kentin sanatı ve değerleri adına yürüttükleri diğer çalışmalara da değinen Seçer, “Özel olarak önemsediğimiz kentin değerlerinin gün ışığına çıkarılmasıyla ilgili bazı önemli çalışmalar başlattık. Örneğin Yumuktepe Arkeolojik Projesinin hızlandırılması. Oranın bir an önce değerlendirilmesi lazım. Muazzam bir tarih ve kültürel miras. Bunun göz göre göre heba olmaması için önüne geçilmesi gerekiyor. Tabi başta Büyükşehir’in görevi, ilgili Bakanlığın görevi. Bu konuda çalışmalarımızı başlattık. Oraya yaraşır bir proje gerçekleştiriyoruz. Yine Taş Bina kent müzesi haline dönüşecek. Çok kısa bir süre içerisinde orası boşaltılacak ve çalışmalar başlayacak” ifadelerini kullandı.

“Akkahve’yi de hayata geçireceğiz”

Seçer, Akkahve’yi de hayata geçireceklerini ifade ederek, “Mersin’in yakın tarihinde çok önemli anıları vardır Akkahve’nin. Tekrar onları yaşamak için Akkahve’yi yaşatmak gerekiyor. Yine Çamlıbel başta olmak üzere kentin önemli yerleşim yerlerinde kentsel tasarım çalışmaları başlattık ve bunu bir yarışma marifetiyle yapacağız. Tüm bunlar aslında sözlerimin başında söylediğim kentimizin açığa çıkarılmamış bütün değerlerinin gün yüzüne çıkması için yapılan, en azından geç de olsa başlatılmış olan çalışmalar. Bunu biz bir kurum olarak bir öncü diyebiliriz, bir destek sağlayan organize kurum, halkın belediyesiyiz ama asıl bu çalışmaları yürütecek olan Mersin halkı. Mersin konusunda söyleyecek lafı olan herkesle bu çalışmaları işbirliği içerisinde yürütmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yazar Çağlar’a ödülünü sunan Başkan Seçer, “Kendisini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bugün sizlerle bir arada olduk. Şinasi Develi’yi andık. Ona da rahmet diliyorum” dedi.

Ödülünü alan Turan Ali Çağlar da hazırlığı 14 yıl süren “Mersin ve Tarsus Halk Kültürü” kitabı ile ödüle layık görülmesinden duyduğu mutluluğu paylaştı. Çağlar, aldığı ödülü kendi adına yaptığı bir kent hizmeti olarak gördüğünü söyleyerek, Mersin kültürünü araştıran ve kayda geçiren kent araştırmacılarına ve Mersinlilere teşekkür etti. Bir kentin adının tüm dünyaya ancak sanatla duyurulabileceğini vurgulayan Çağlar, bu anlamda Mersin’de edebiyat alanında yeni organizasyonlar ve yarışmalar düzenlenebileceğini söyledi.

Törende daha sonra Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından basımı yapılan “Mersin’in Belleği Şinasi Develi” kitabı da eserin sahibi olan yazar ve kent araştırmacısı Semihi Vural’a takdim etti.