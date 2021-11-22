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Sin: "Yaş meyve sebze ihracatında demir yolundan daha fazla yararlanmalıyız"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik hedeflere ulaşılabilmesi için Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 45’ini gerçekleştiren Çukurova illerinde demiryolu altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

MERSİN 22.11.2021, 09:59
Sin: "Yaş meyve sebze ihracatında demir yolundan daha fazla yararlanmalıyız"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik hedeflere ulaşılabilmesi için Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 45’ini gerçekleştiren Çukurova illerinde demiryolu altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Nejdat Sin, navlun maliyetlerinin katlanarak arttığı süreçte demir yolununun daha etkin kullanılması gerektiğini belirterek, "Çin’den başlayıp Londra’ya kadar giden Demir İpek Yolu’nu fırsata çevirmemiz gerekiyor. Demir yolu ağımıza iklimlendirilmiş terminaller kazandırmalıyız. Bunu başardığımızda frigorifik konteynerler ile Avrupa başta olmak üzere hedef pazarlarımızdan Çin, Türki Cumhuriyetler ve Güney Asya pazarlarına daha uygun maliyetlerle ve hızlı şekilde yaş meyve sebze ihraç edebileceğiz” dedi.

"Uzak ülkelerle zirai karantina anlaşmalarını sonuçlandırmalıyız"

Pandemi sürecinde küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamalar nedeniyle navlun fiyatlarında 10 katına varan fiyat artışları olduğunu söyleyen Sin, "Dünya genelinde navlun fiyatlarında 2023 yılından önce bir dengelenme öngörülmüyor. Oluşan piyasa koşullarında ihracat pazarlarımızı çeşitlendirebilmemiz için alternatif taşımacılıkta demiryolu en avantajlı seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak yaş meyve sebze ihracatımızda demiryolundan daha fazla yararlanmamız için Mersin, Adana ve Hatay illerimizde iklimlendirilmiş terminallere ihtiyaç var. Bu konuda Hükümetimizin ilgi ve desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Sin, Ticaret Bakanlığı’nın ihracatın menzilini artırmak ve Türkiye’ye coğrafi olarak uzak, ihracat potansiyeli yüksek ülkelere yönelik Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında zirai karantina anlaşmalarının da ivedilikli hayata geçirilmesi konusunda diplomasi trafiğinin hızlandırılmasını talep edip, narenciye ürün grubunda, özellikle mandalina ihracatında Çin, Uzak Doğu, Güney Kore ve ABD’nin sektörün hedef pazarları olduğunu belirtti.

Ekim ayında sektör ihracatımız yüzde 11 artışla 292,3 milyon dolar

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatını da değerlendiren Başkan Sin, sektörün ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 292,3 milyon dolar dış satım değerine ulaştığını belirtti. Başkan Sin, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak aynı dönemde 135 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını ve sektör ihracatına yüzde 46 oranında destek verdiklerini dile getirdi. Türk yaş meyve sebze sektörü olarak 566 bin 766 ton ürünü ihraç pazarlarında değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Sin, “Ekim ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin başında yüzde 32 artış ve 57,2 milyon dolar değer ile mandalina geldi. Bunu yüzde 63 artış ve 55,6 milyon dolar değer ile üzüm ve yüzde 27 azalış ve 39,3 milyon dolar değer ile limon takip etti. Ekim ayında ihracat hacminde en yüksek artışları kestane, şeftali, hurma, incir ve üzüm ihracatında elde ettik” dedi.

Yaş meyve sebze ihracatımızın yarısı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine

Sektör ihracatını ülkelere göre büyüteç altına alan Başkan Sin, şunları söyledi:

“Ekim ayında yaş meyve sebze ihracatımızda ana pazarlarımızın başında yüzde 48 pay ile Bağımsız Devletler Topluluğu geldi. Yüzde 24 pay ile Avrupa Birliği ülkeleri ikinci, yüzde 17 pay ile Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı. En fazla ihracat yaptığımız ülkelerde yüzde 41 artış ve 108,8 milyon dolar değer ile Rusya birinci, yüzde 34 artış ve 20,4 milyon dolar değer ile Ukrayna ikinci, yüzde 32 azalış ve 18,8 milyon dolar değer ile Irak ilk üçü oluşturdu. Ekim ayında ihracatımızda en yüksek artışları yakaladığımız ülkeler Beyaz Rusya, Dubai, Rusya, İsveç ve Ukrayna oldu.”

Başkan Sin, Ocak-Ekim dönemindeki sektör ihracatının yüzde 18 artışla 2 milyar 306 milyon dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.

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