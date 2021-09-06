Simülasyon aracıyla emniyet kemeri eğitimi verildi

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim gören bekçilere ve yaz Kur’an kursu öğrencilerine simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitim verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim görmekte olan bekçiler ile Ahmet Efendi Camii Kur’a kursunda bulunan öğrencilere simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitimi verdi. Trafik bilincini arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan araca binen öğrenciler zor anlar yaşadı. Trafik kazası esnasında aracın takla atması anının canlandırıldığı eğitimde, emniyet kemeri takmanın önemi gösterildi.

Eğitimde konuşan yetkililer, "Trafikte emniyet kemeri kullanım alışkanlığını kazandırmak ve gelecek nesillere bu alışkanlığın aktarılmasını sağlamak amacıyla eğitimler düzenliyoruz. 10 kilometre hızla giden bir araç bir insanı bu kadar sarsıyorsa 100 kilometre hızla giden bir aracın neler yapabileceğini siz düşünün. Emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyor. Herkese kazasız belasız iyi seyahatler diliyoruz" dediler.