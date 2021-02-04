Silifke’yi marka haline getirmek için sosyal medyada buluştular

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, 113. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Silifke Kaymakamlığı ve Silifke Belediye Başkanlığının katkılarıyla ’Markalaşan Silifke 1. Çevirimiçi Eğitim Kampı’ isimli etkinlik düzenledi. Etkinlik online olarak şubat ayı boyunca devam edecek.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda gerçekleştirilen, etkinliğe online katılan Kaymakam Namık Kemal Nazlı, ’Silifke vizyonu’, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ’Silifke kalkınma stratejisi’, Silifke Ticaret Odası Başkan Nurettin Kaynar ise ’Silifke markalaşma potansiyeli’ konularında katılımcılara düşüncelerini aktardılar.

Pandemi süreci içerisinde bir çok hususta kısıtlamaya gidildiğini hatırlatan Kaymakam Nazlı, "Dostlarımızla bir araya gelemiyoruz ve dostlarımızla geleceğimizi konuşamıyoruz. Ama bu insanoğlu için bir engel teşkil etmiyor. Çevirim içi imkanları kullanarak ’Markalaşan Silifke’ adı altında ’1. Çevirimiçi Eğitim Kampı’nın açılışını yapıyoruz. İnşallah hayırlı olur. Markalaşan Silifke’ye doğru bir fikir birliğinde buluşuruz ve benimde konuşma başlığım olan ’Silifke vizyonu’na bir katkı sağlarız diye ümit ediyorum” dedi.

"Silifke ismi kendisinden bir adım önde gidiyor"

Silifke’nin çok büyük bir değer olduğunu vurgulayan Nazlı, "Dışarıda Silifke ismiyle markalaşmış bir şehir ancak, maalesef ismi kendisinden bir adım önde gidiyor. Bunu da üzülerek belirtmek istiyorum, Neden? Yolların kesiştiği, medeniyetlerin yaşadığı, tarih, doğa, turizm, ekonomi, tarım aklınıza ne geliyorsa bütün değerlerin harman olduğu bir yerin bu güne kadar bir marka üretememesi, bir katma değer ortaya koyamaması bana göre bir vizyon eksikliğidir. Nihayetinde bu problemi görüp, bunları aşmak için kolları sıvayan bir Ticaret ve Sanayi Odasına biz kaymakamlık ve belediye olarak da katkı sağlayarak bu markalaşmayı en kısa sürede hep birlikte katkı sağlayarak ortaya çıkartmakla mükellefiz. Silifke üreten bir şehir ama kendi kabuğuna çekilmiş, kendi kabuğu içerisinde bir döngü oluşturmuş ve bunun içerisinde üreten bir şehir. Artık vizyon sahibi olmak zorundayız. Silifke’nin misyonuna geçmişe baktığın zaman çok da hafife alınacak bir misyon değil” ifadelerini kullandı.

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, ilçenin tarihi mirasıyla, denizi ve doğasıyla büyük bir potansiyeli olduğunu dile getirerek, "Silifke bölgemiz olarak yükselen bir değerdir. Herkesi Silifke’ye yatırım yapmaya, ziyarete, kültürel varlıklarımızı görmeye davet ediyoruz. Yaptığımız tüm bu projeleri Silifke’nin sanayisine, tarımına, turizmine, büyük katılımlar yapılmasını hedeflemekteyiz. İç turizmin canlanması ve tur şirketlerinin yatılı tur organizelerine dahil olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yatırım yapmak isteyenlerin bürokratik işlemlerinin desteklenmesi için biz belediye olarak, ticaret odası olarak, kaymakamlık olarak her zaman kente yatırım yapmaya gelen yatırımcıyı önümüzü ilikleyip bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Silifke tarım, turizm ve sanayi kentidir"

Silifke’nin tarım, turizm ve sanayi kenti olduğunu kaydeden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ise "Silifke, sahip olduğu doğal ve tarihi zenginlikleri ile eşsiz fırsatlara sahip, bilinirliği yüksek, marka kent olma potansiyeline sahip ve turizmin odak noktası olmaya aday bir yerleşim yeridir. Bozulmamış uzun sahil şeridi, geniş biyolojik çeşitlik sunan sulak alanları, merak uyandıran sosyo-kültürel yapısı, sorunsuz ve kolay erişilebilir olması gibi avantajlar sunan kamusal hizmet birimleri ile Silifke yaşanabilir bir kent imajı sergilemektedir” diye konuştu.

"Ülkemizin ihracatına 50 milyon dolarlık katkı sağlanmaktadır"

İlçenin, çok çeşitli tarım ürünleri, turizm olanakları, farklı kültürel değerleri ve doğal güzellikleriyle pek çok kişi tarafından bilindiğine işaret eden Kaynar, şöyle devam etti; " Silifke ilçesinin bu bilinirlik düzeyine ulaşmasında yazılı ve görsel iletişim araçlarının ve ilçenin güçlü yönlerini oluşturan tüm unsurların büyük etkisi bulunmaktadır. İklim koşulları, Antalya, Mersin ve İç Anadolu illeri arasında köprü görevini üstlenen konumu, eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Akdeniz’in incisi Silifke bir turizm kentidir. Yıllık 25 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatıyla Silifke bir tarım ve ihracat kentidir. Kalite ve aromasıyla marka olan çilek üretimiyle Türkiye çilek üretiminin yüzde 60’ı Silifke’den karşılanmaktadır. Toplam tarım ihracatı bağlamında ülkemiz ihracatına 50 milyon dolarlık katkı sağlamaktadır. Silifke eşsiz tatlarıyla bir lezzet merkezidir. Yakın süreçte coğrafi işaret tesciline kavuşacak olan Silifke yoğurdu, Silifke’nin bilinirliğini artırma noktasında büyük katkı sağlayacaktır. 30 milyon dolarlık yıllık mermer ihracatıyla, Silifke beji mermer cinsiyle, kalitesi ve bilinirliği yüksek üretim kapasitesiyle, bin dönümlük alanı, 62 sanayi parseliyle ve bünyesinde bulunan 45 işletme ile Silifke bir sanayi kentidir. Silifke ilçesinin hak ettiği değere ulaşmasında öncelikle Silifke’de yaşayan bireylerin büyük rolünün olduğu unutulmamalıdır."

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilçenin markalaşmasına katkı sunmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla ’Silifke çileği’nin marka tescil sürecini başarıyla tamamladıklarını hatırlatan Kaynar, "Silifke yoğurdu için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almak için çalışmalarımız devam etmektedir. İlerleyen süreçte farklı ürün kategorilerinde ’Coğrafi İşaret’ sürecimizi hızlandırmak ve dünya çapında tanınır hale gelmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız tüm faaliyetler, daha yaşanabilir bir Silifke amacı taşımaktadır. Refah düzeyi daha yüksek, yaşam standartları gelişmiş bir kent yaratma noktasında tüm gayretimiz birlikteliğimizden doğmaktadır. Markalaşmayı başaran bir kentin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda birçok çıktı elde edebileceği unutulmamalıdır” dedi.