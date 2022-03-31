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Silifkeli kadınların saksıda ürettikleri çilek fideleri zincir marketlerde satılacak

Mersinden Kadın Kooperatifi’nin girişimleriyle Mersin Büyükşehir Belediyesinin yeniden canlandırdığı Gazi Çiftliğinin üretici kadınları yeni bir üretim çalışmasına başladı. Kadınların zakkum üretimiyle başlayan hikayesi, balkon bahçeciliği ve mutfak bitkileri üretimiyle devam ediyor. Kadınların ilk etapta yetiştirmeye başladıkları saksıdaki çilek fidelerinin yakında zincir marketlerde satışa sunulacağı bildirildi.

MERSİN 31.03.2022, 09:48
Silifkeli kadınların saksıda ürettikleri çilek fideleri zincir marketlerde satılacak

Mersinden Kadın Kooperatifi’nin girişimleriyle Mersin Büyükşehir Belediyesinin yeniden canlandırdığı Gazi Çiftliğinin üretici kadınları yeni bir üretim çalışmasına başladı. Kadınların zakkum üretimiyle başlayan hikayesi, balkon bahçeciliği ve mutfak bitkileri üretimiyle devam ediyor. Kadınların ilk etapta yetiştirmeye başladıkları saksıdaki çilek fidelerinin yakında zincir marketlerde satışa sunulacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Atayurt ve Arkum mahallelerinde zakkum çeliği üreten kadınlara Mersinden Kadın Kooperatifi öncülük etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Gazi Çiftliğini yeniden canlandıran Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2021’de Gazi Çiftliğinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile üretici kadınlar arasında “Mersinden Kadın Kooperatifi Atayurt Gazi Çiftliği Zakkum Fidanı Alım Garanti Sözleşmesi” imzalandı. Bu sözleşmeyle kadınların ürettiği zakkumlar satın alındı. Alınan zakkumlar Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 13 ilçesinde toprakla buluşturuldu.

Saksıda ürettikleri çilekler kadınların yeni kazanç kapısı

Mersinden Kadın Kooperatifinin girişimleri bölgedeki kadınları üretmeye teşvik ederken, kadınların zakkumla başlayan hikayesi yeni üretim kalemleriyle sürdü. Balkon bahçeciliği ve mutfak bitkileri üretimine başlayan yaklaşık 20 kadın, kendi evlerinde ve deneme serasında saksıda çilek fidesi yetiştirmeye başladı. Çalışmanın ilk etabına 30 bin adet çilek fidesi üretimiyle başlayan kadınlar, bu üretimleri farklı aromatik bitkilerle de çeşitlendirmek için kolları sıvadı. Üretilen ürünler kısa bir süre sonra zincir marketlerin raflarında yer alarak tüm Türkiye’de yayılacak.

“Serada ve evlerinde çilek fidesi, aromatik bitkiler üretiyorlar”

Çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, “Gazi Çiftliğindeki kadınlarımızla zakkum üretimini yaptık. Kendilerine ek bir gelir elde ettiler. Şimdi balkon bahçeciliği, mutfak bitkileri üretimini yapıyoruz. Serada ve evlerinde çilek fidesi; ayrıca aromatik bitkiler üretiyorlar. Bu bitkiler, Gazi Çiftliğinin ata topraklarıyla birlikte tüm ülkemizde insanların ulaşabileceği noktalara gelecek. Böylelikle kadınlarımız da ek bir gelir elde edecekler” dedi.

“20 kadınımızla saksıda çilek üretimine başladık”

Mersinden Kadın Kooperatifi Tarımsal Üretim Danışmanı Ziraat Mühendisi Necla Çavuş Bugay da zakkum üretimi aşamasında kooperatifin desteğini gören kadınların kendilerini daha güvende hissettiklerini vurguladı. Kadınların yeni çalışmaya da seve seve katılmak istediğini belirten Bugay, “20 kadar kadınımızla saksıda çilek üretimine başladık. Türkiye’de balkon bahçeciliğine katkı sunmak için Silifke’nin coğrafi işaretli mis kokulu çileklerini, uluslararası bir market zinciri ile Türkiye’nin tüm illerine ulaştıracağız” diye konuştu.

“Buradaki tüm kadınlar çileğe bakmayı bilir. Bununla yola çıktık”

Gazi Çiftliğinin Sorumlusu Hatice Okur Dönüm ise Silifke’nin çileğinin coğrafi işaretli olduğuna dikkat çekerek, “Çileği herkes biliyor ve kadınlarımız çalışıyor çilekte. Kadın emeğinin çok fazla olduğu bir şeydir çilek. Buradaki tüm kadınlar çileğe bakmayı bilir. Bununla yola çıktık” ifadelerini kullandı.

“Hem torfunu hem de saksısını verdiler”

Arkum Mahallesinde yaşayan üreticilerden Gülay Koç da saksıda ürettikleri çileklere oldukça özendiğini vurgulayarak, “Allah onlardan razı olsun, hem torfunu verdiler hem de saksısını verdiler. Hem bütçemize katkı oldu hem de ürettiğimize alım garantisi verdiler. Severek yapıyorum. Bir bebeğe nasıl bakarsın, büyütürsün, seversin; işte öyle. Her sabah gelirim, ne eksiği var diye bakarım. Susamışsa suyunu veriyorum” dedi.

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