Silifke’de yol yenileme çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince Silifke ilçesinde ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yollarda yenileme çalışmalarına aralıksız devam edildiği bildirildi.

Bu çerçevede kentin birçok noktasında devam eden çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi Nazım Hikmet Caddesinde 3 kilometre, Taşucu Mahallesi 502’nci Sokakta ise 700 metre uzunluğundaki yolda sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde toplam 3 bin 700 metre uzunluğundaki yol yenilendi.

Ekipler, kent merkezinde değişik noktalarda sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, ilçelere bağlı mahalle ve grup yollarında da çalışmalarına belli bir plan ve program dahilinde devam ediyor.