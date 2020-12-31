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Silifke’de sahte içki operasyonu
Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
MERSİN 31.12.2020, 09:46
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Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Saray Mahallesinde bir iş hanında sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonda, 14 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, 750 gram toz anason kiti, 3 şişe sıvı içki kiti, 6 parça damıtma düzeneği, 2 alkol derece ölçme aleti, 7 boş şişe ele geçirildi.Olayla ilgili V.Ş. gözaltına alındı.
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