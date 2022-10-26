Silifke’de özel çocuklar asker kıyafeti giyip, asker yemini ettiler

Atatürk Anıt Meydanı’nda davul zurna eşliğinde eğlenen özel çocuklar asker ağabeyleri eşliğinde askerlik yemini ettiler.

Yemin töreni sonrası araçlarla şehir turu atan özel çocuklar için Silifke Belediyesi mesire alanında asker kına eğlencesi düzenlendi.

Dualar eşliğinde ellerine asker kınası yakılan özel çocuklar, asker selamı vermeyi de ihmal etmediler.

Oğlunun böyle bir törende yer almasından çok mutlu olduğunu ifade eden emekli polis memuru Akif Akkoç, “Askerlik gururunu bir günlükte olsa bizlere yaşattıkları için aileler olarak çok memnunuz” dedi.

Özel gereksinimli oğlunun bir günlük de olsa asker olmasından şeref duyduğunu ifade eden Bayram Sivas, “Özel çocuklar kategorisinde Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneğinin üyeleriyiz. Bu gün sembolik olarak bir daha askerlik yapamayacak çocuklarımız için belediyemizle birlikte böyle bir etkinlik düzenlendi. Bizde dernek olarak çocuklarımızla birlikte bu etkinliğe katıldık. Çocuklarımız adına bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği Başkanı Fulya Arslan, “33 tane özel meleğim var hepsinin askerlik yaşı gelmişti ama askerlik görevinden maalesef muaftılar. Aileleri olarak buz bu duruma çok üzülüyorduk. Kendimizi çok eksik hissediyorduk. Biz bu durumu Silifke Belediye Başkanımız ile paylaştık. Bize çok güzel bir askerlik töreni armağan etti kendisi. Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ile işbirliği içinde kışla çocuklarımız 1-2 saat temsili askerlik eğitimi aldılar. Yemin törenlerini gerçekleştirdik. Kuranı Kerim okutup kınaları yaktık. İnanılmaz heyecanlı ve mutluyuz. Bize bu gururu yaşatan Başta Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.