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Silifke’de "Optisyen ve Gözlükçüler Günü" kutlandı

Mersin’in Silifke ilçesinde 1 Haziran Optisyen ve Gözlükçüler Günü kutlandı.

MERSİN 01.06.2022, 12:20
Silifke’de "Optisyen ve Gözlükçüler Günü" kutlandı

Mersin’in Silifke ilçesinde 1 Haziran Optisyen ve Gözlükçüler Günü kutlandı.

Düzenlenen törende konuşan VIII. Bölge Mersin Optisyen -Gözlükçüler Odası Silifke Temsilcisi ve Denetçisi Mehmet Topal, ilçede Optisyen ve Gözlükçüler Gününün ilk defa kutlandığını söyledi. Mesleğin yasal bir kimlik kazanmasıyla birlikte 1941 yılı içerisinde 103 gözlükçüye ruhsat verildiğini anlatan Topal, "Optisyen-gözlükçüler; optik ürünler gözlük camı, gözlük çerçevesi, renkli lens, numaralı lens, her türlü lens, güneş gözlüğü, gibi göz sağlığını ilgilendiren tüm ürünlerin erişimi konusunda size en yakın sağlık danışmanıdır. Ufacık bir noktaya değinmek istiyorum. Çocuklarımız bu konuda her zaman önceliğimizdir. Erken teşhis çok önemlidir. Özellikle günümüz teknoloji çağıdır. Telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı tahta gibi bu teknolojik ürünler göz sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklarımızın yılda bir kere düzenli olarak göz taramasını ihmal etmemeliyiz" dedi.

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