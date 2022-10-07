Silifke’de Kızılay Gönüllülerine teşekkür belgeleri verildi

Silifke Kızılay Şube Başkanlığı tarafından “Gönüllü Kızılaycılar” onuruna yemek düzenlendi.

Kızılay Silifke Şube Başkanı Barbaros Uçar, yemekte yaptığı konuşmada, “Faaliyetlerimize destek veren Gönüllü Kızılaycılarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz aylarda Silifke bölgemizde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören insanlarımıza ve yangın söndürme ekiplerimize biz de destek sağlayarak onların yanında yer aldık. İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimizin de yardımına koşan Kızılay’ımız her ayıl ramazan ayında da bu gönüllülerimiz aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmaktayız. Faaliyetlerimize destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, hayırsever insanlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yemekte ayrıca Gülnar-Büyükeceli’de ve Silifke bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Gönüllü Kızılaycılara Mersin Kızılay Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan bir de teşekkür belgesi verildi.