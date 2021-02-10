Silifke’de kaçakçılık operasyonu

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 215 bin 200 adet bandrolsüz boş, 31 bin 740 adet sigara haline getirilmiş makaron, 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla 2 şüpheli göz altına alındı.