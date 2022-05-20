Silifke’de “Her şey bir adımla başlar” yürüyüş etkinliği düzenlendi

Mersin’in Silifke ilçesinde çoğunluğunu parçalanmış aileye mensup, farklı kültürlerden gelen lise çağı gençliğinin oluşturduğu ve dezavantajlı öğrencilerin bir araya geldiği “Her şey bir adımla başlar” yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Sosyalleşmenin ve varolma duygusunun okul ile devam eden sürecinde öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmek, bir arada yaşamak, yeterlilik hissi ile içlerindeki gücü ortaya çıkarmak ve değişimin ortaya çıkardığı gelişim için Prof. Dr. Durmuş Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Her şey bir adımla başlar” parolasıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Durmuş Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Asım Semizer, farklı kültürlerden gelmiş fakat benzer yaşantılara sahip dezavantajlı öğrencilerinin kendi güçlerinin ve kendi değerlerinin farkında olarak, potansiyellerini ortaya çıkarmasına yardımcı olduklarını belirterek, “Ülkemizde son yıllarda ailelerin hızla dağılmaya başlaması, parçalanmış aile çocuklarında yaşanan olağanüstü artış, okullarda öğrencilerin davranış bozukluğu, istenmeyen disiplin sorunlarını beraberinde getirmekte, bu durum kaotik bir ortamın doğmasına neden olmaktaydı. Bu olumsuzlukların giderilmesi adına, en azından “Okulumuzda ne gibi bir çalışma yapabiliriz?” sorusunun ardından gençlik haftası içerisinde “Her şey bir adımla başlar” etkinliğini hayata geçirmeye karar verdik. Sosyal bir varlık olan insan diğer insanların varlığına ve onlarla iletişim içinde olmaya ihtiyaç duyar. Çocuğun ailede başlayan sosyalleşmesi, zaman içerisinde okul hayatı ile devam edip yaşam boyu sürer. Bu sosyalleşme ve etkileşim, bireylerin ilerlemesini, değişmesini ve aynı zamanda dünyayı da değiştirmesini beraberinde getirir. Bireyin kendi yaşamına olan en büyük katkısı sağlıklı bir sosyalleşme ile mümkün olur. İnsan, tek başına kendi gücünü ortaya koymakta zorlanabilir. Toplu yaşam, bu potansiyelin ortaya çıkabilmesi için insanoğlunun doğası gereği bir ihtiyacıdır. Bu sayede insan hem kendisini hem dünyayı değiştirebilir” dedi.