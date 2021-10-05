Silifke’de çok sayıda silah ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde iki aile arasında yaşanan gerginliğe müdahale eden polis, 4 adet uzun namlulu silah ile bunlara ait çok sayıda fişek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Say Mahallesi’nde iki aile arasında yaşanan ’tehdit, hakaret, yangın, görevli memura mukavemet, görevi yaptırmamak için direnme’ olaylarıyla ilgili olarak şüpheli 7 şahsın adreslerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 4 adet çeşitli markada tüfek ile bu silahlara ait 64 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.