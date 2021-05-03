Silifke’de çeltik üreticisine tohum desteği

Mersin’in Silifke ilçesinde, atıl arazilerde çeltik üretimini arttırmak amacıyla 14 üreticiye tohum dağıtıldı.

İlçe Tarım Orman Müdürlüğünün hazırladığı “Damlama Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında üreticilere Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve İlçe Tarım Orman Müdürü Yusuf Gün’ün katılımıyla yüzde 75 devlet destekli Luna çeşidi çeltik tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım Orman Müdürü Yusuf Gün, daha önce tarım yapılmayan arazilerde çeltik üretimini arttırmak amacıyla hazırladıkları proje ile birlikte ilk etapta 605 dekar alanda 14 üreticinin damlama sulama ile ruhsatlı çeltik tarımı yapacağını söyledi. Böylelikle hem atıl durumdaki arazileri kullanılacağını hem de ilçede çeltik üretimini arttıracaklarını belirten Gün, "Daha önce yapılan damlama sulama ile çeltik üretiminde verimin de arttığını gördük. Umarım daha kaliteli ve sertifikalı ürünler üreteceğiz" dedi.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı’da, çeltik üretiminin yaygınlaşması amacıyla Tekirdağ ve Edirne’den getirilen tohumlarla bilgi aldıktan sonra “Üreticilerimize bol ürün ve bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.