Silifke’de asfalt çalışması sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kenti modern ve konforlu yol ağına kavuşturmak için aralıksız çalışıyor.

Bu çerçevede Silifke’de merkezi konumda olan Gazi Mahallesi Göksu Caddesi’nde 960 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışması ekipler tarafından yapıldı. Göksu Caddesi’nde asfalta hazırlık ve kaldırım çalışmalarını eş zamanlı olarak gerçekleştiren ekipler, zaman kaybetmeden sıcak asfalt serimine de geçti. Kaldırımlar engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilirken, asfalt serim çalışmaları da kısa sürede tamamlandı.

Gazi Mahallesi 8. Sokak’ta 320 metre uzunluğundaki kısımda yol ve asfalta hazırlık çalışmalarını da sürdüren ekipler, plan ve program dahilinde çalışmalarına devam ediyor.

Göksu Caddesi’nde esnaflık yapan Ali Uyar çalışmalara ilişkin, “Çok güzel oldu, önceden de asfalt çalışması yapılıyordu ama bir çukur olduğunda yama yapılıyordu, sonra tekrardan bozuluyordu. Daha öncesinde toz toprak ev ve işyerlerine oldukça zarar veriyordu. 1-2 haftadır çok profesyonel bir çalışmayla devam ediyor, yakından görüyorum. Ben memnunum” dedi.

Gazi Mahallesi Muhtarı Kerim Gürbüz ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, “Böyle bir asfaltı biz ilk defa görüyoruz. Celal Bayar Caddesi’ni, İlhan Akgün Caddesi’ni döktü. Vahap Bey’e sonsuz teşekkürler ediyorum. Boydan boya 3 kilometre hem asfaltı hem kaldırımı yaptılar. Allah Vahap Bey’den razı olsun. Burası daha önce toz toprak içerisinde deforme olmuş bir asfalttı. Sel bastı bölgesi olarak geçtiğinden, asfaltı sık sık deforme oluyordu. İnsanlar hep su altında kalıyordu. MESKİ yağmur drenajını da yaptı. Teşekkür ediyoruz Vahap Bey’e ve çalışma arkadaşlarına” diye konuştu.