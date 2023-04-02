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Silifke OSB müteşebbis heyet toplantısı yapıldı
MERSİN VALİSİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BAŞKANLIĞINDA, SİLİFKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
MERSİN 02.04.2023, 09:57
Mersin’in Silifke ilçesinde OSB müteşebbis heyet toplantısı yapıldı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Silifke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyet toplantısı gerçekleştirildi. Silifke OSB’de gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.
Mersin Silifke OSB’nin genel durumu, yürütülmekte olan çalışmalar değerlendirildi, gündem maddeleri görüşüldü ve muhtelif kararlar alındı.