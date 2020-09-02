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Silifke-OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Su başkanlığında gerçekleştirildi
MERSİN VALİSİ ALİ İHSAN SU, SİLİFKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYETİ TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ.
MERSİN 02.09.2020, 17:48
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Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına başkanlık etti.
Silifke-OSB’de düzenlenen toplantıya Kaymakam Namık Kemal Nazlı’nın yanı sıra Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke OSB yönetim kurulu ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Toplantı, gündem konularının görüşülerek karara bağlanmasıyla sona erdi.
Toplantının ardından 13 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan Mülki İdari Amirleri Kararnamesiyle Silifke Kaymakamı olarak atanan Namık Kemal Nazlı’yı makamında ziyaret eden Vali Su, Kaymakam Nazlı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek ilçede sunulan kamu hizmetleri hakkında genel bilgiler aldı.
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