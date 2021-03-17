Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü görevine başladı

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Sezgin, görevine başladı.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı dönemde birçok projeye imza atan ve ilçenin akademik başarısını en üst düzeye taşıyan Mustafa Sezgin, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı. Sezgin, kendisinden önce ilçenin eğitimine katkı sunan ve görev yapan mevkidaşlarına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Sezgin, “Bizde aynı hizmetin daha iyisini yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Silifke’de eğitim adına sorumluluğu üstlenmenin, bu görevi yapacak olmanın heyecanını ve onurunu yaşıyorum. İlçemizin eğitimine, geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi gelecek sunma gayesiyle ve dur durak bilmeden çalışacağız. Hedefimiz çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak olacaktır” dedi.

Silifke’yi her alanda başarıya taşıma ve eğitimin niteliğini artırmak amacıyla çalışmalar yapacağını belirten Sezgin, “Çalışmalarımızı paylaşımcı bir ekip anlayışıyla yapacağız. İnşallah ekip ruhu içerisinde çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Hedefimiz çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak olacaktır” diye konuştu.

Sezgin, eğitime dair sözü, fikri ve projesi olan herkese kapısının açık olduğunu kaydetti.