Silifke - Gülnar yolu genişletme ve asfalt yapım çalışmasına törenle başlandı

Mersin’in Silifke ile Gülnar ilçesinde yolun genişletme ve asfaltlanması çalışması törenle başladı. Törene katılan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, “Silifke’de yapımı devam eden hizmetlerin takipçisiyim. Çalışmaların biran önce bitirilmesi için elimden geleni yapacağım” dedi.

Kurban kesilip, duaların okunduğu yol genişletme ve asfaltlama çalışmasında konuşan Yılmaz, “Bugün burada hayırlı bir iş için toplandık. Kurban kesip, dualarla yol çalışmamız için makinalar çalışmaya başladı. Toplamda burası iki ilçeyi Gülnar ve Silifke’yi birbirine bağlayan bir yol ağı. 49 kilometre. Daha önce 29 kilometresi yapılmıştı sathi kaplama tek şerit olarak, şimdi bu 49 kilometre yol sıcak asfalt olarak tamamlanacak. Bu proje 210 milyonluk bir proje. 2023 Temmuz ayı bitim tarihi fakat biz elimizden geleni yaparak bu yolun daha erken bitebilmesi ve yolun vatandaşların hizmetine açılabilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yol inşaatları, yol yatırımları dünyanın en maliyetli yatırımları. Bana göre en kutsal yatırımlardan ayrıca. Yöre halkımıza, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Silifke-Gülnar yol yapım programına; Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve vatandaşlar katıldı.