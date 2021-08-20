Silifke Gazi Mahallesinin su baskını sorunu çözüldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yağmur suyu altyapısı bulunmayan Silifke ilçesi Gazi Mahallesi’nde başladığı yağmur suyu şebeke hattı yapım işini tamamladı. Bu çalışmalar sayesinde vatandaşlar yoğun yağışlarda oluşabilecek su baskınlarından etkilenmeyecek.

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ Genel Müdürlüğü, Silifke ilçesi Gazi Mahallesine yeni yağmur suyu hattı kazandırdı. Bölgenin yağmur suları Silifke ilçe merkezinde bulunan Göksu nehrine bağlanarak, Gazi Mahallesinin muhtelif cadde ve sokaklarında biriken yağmur suları alıcı ortama veriliyor.

MESKİ’nin, sözleşme bedeli 4 milyon 789 bin lira olan yapım işi kapsamında toplam 341 metre Ø1000 milimetre çaplı betonarme boru, 379 metre Ø800 milimetre çaplı betonarme boru, 215 metre 2,00x2,00 ebadında betonarme menfez, 350 metre 2,00x1,50 ebadında betonarme menfez, 278 metre 2,00x1,00 ebadında betonarme menfez ile yağmursuyu şebeke hattı, 30 adet yağmursuyu muayene bacası, 228 metre Ø200 milimetre koruge boru ile ızgara bağlantısı, 44 adet yağmursuyu ızgarası ve 1 adet deşarj yapısının imalatı tamamlandı.