Silifke Devlet Hastanesinde "Gebe Okulu" açıldı

Silifke Devlet Hastanesinde anne ve anne adaylarının ücretsiz olarak faydalanacağı "Gebe Okulu" açıldı.

Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Güngör yaptığı açıklamada, “Tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konularında bilgi ve beceri kazandırmak, doğum sonrası dönemde de lohusalık süreci, yeni doğan süreci, bebek bakımı, anne sütü ve emzirme konularında bilgi ve beceri kazandırmak amacı ile gebe okulumuz hastanemizde hizmete açılmıştır” dedi.

Hastanelerinde verilen nitelikli hizmetleri arttırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Dr. Güngör, şunları kaydetti:

"Gebe okulunda, anne adaylarının doğum ve doğum sonrası dönemdeki duygusal durumları ile baş etmeyi öğretmek, Ailenin kendilerini anne ve babalığa hazır hissetmelerini sağlamak, doğum eylemiyle baş etmeyi öğretip olumlu bir doğum deneyimi kazandırabilmek, doğum şekline karar vermek konusunda kişinin kendisini güçlü hissetmesini sağlamak, bebek bakımına yönelik becerileri kazandırmak, gebenin doğum sonrası dönemde rahat bir lohusalık geçirmesini sağlamak, gebenin korku ağrı gerginlik döngüsünü kendi başına baş etme mekanizmasıyla yok etmesini sağlamak ve aynı zamanda ağrısız bir doğum yapmasını sağlamak gibi bir çok konuda hizmet verilecek. İlçemizdeki tüm gebeleri gebe okulumuza bekliyoruz” diye konuştu.