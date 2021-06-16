Silifke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çevre ilçelere de hizmet veriyor

Silifke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Mehmet Can Akkaya, 20 ünitelik kapasiteye sahip merkezde Silifke’nin yanı sıra civar ilçelerde yaşayan vatandaşlara da hizmet verdiklerini söyledi.

Akkaya yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının son yıllarda yaptığı sağlık yatırımlarıyla en temel insan hakkı olan sağlığa erişimde çok önemli adımlar attığını ifade ederek, "İlçemizde de bu alanda yapılan en önemli yatırımlardan biri Eylül ayında hizmete giren Silifke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi. 20 ünitelik kapasiteye sahip merkezimizde Silifkeli hemşerilerimiziz yanı sıra civar ilçelerde yaşayan vatandaşlarımıza da hizmet veriyoruz. Şu anda merkezimizde 14 diş hekimi arkadaşımız ve diş eti hastalıkları uzmanımız görev yapıyor. Bedensel engelli vatandaşlarımız için özel olarak dizayn edilmiş bir ünitemiz de bulunmakta. Ayrıca evde sağlık hizmetleri birimimizde tescil aşamasında” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız mutlaka randevu alsınlar"

Açıklamanın devamında ağız diş sağlığı hizmetlerinin özellikli bir sağlık hizmeti olduğuna vurgu yapan Başhekim Akkaya, “Vatandaşlarımızdan talebimiz merkezimize gelmeden önce mutlaka MHRS (Alo 182, mhrs mobil ya da mhrs web) üzerinden randevu almaları. Randevu saatinden 15 dakika öncesinde merkezde olmaları ve işlemleri bittiğinde merkezden ayrılmaları. Bunu isteme sebebimiz salgın sürecinde kalabalık oluşturmaktan kaçınmak ve hekimlerimizin sağlıklı bir planlama yapmalarına katkı sağlamak. Acil durumlar için merkezimizde haftanın 5 günü saat 24.00 e kadar nöbet hizmetimiz bulunmakta. Pandeminin bitmesiyle implant, akupunktur ve diğer diş estetiği hizmetlerine de tüm ekibimizle birlikte hız vererek bölgedeki referans ağız ve diş sağlığı merkezi olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Başhekim Akkaya ağız diş sağlığı bilincinin çocukluk çağında kazanılmasının önemine değinerek, vatandaşların yılda en az iki kez diş hekimine muayene olmaları gerektiği, dişlerin düzenli olarak fırçalanması, diş ipi kullanılması, aşırı tatlı ve şekerli yiyeceklerden olabildiğince kaçınılması ve bunlar yendiğinde mutlaka dişlerin fırçalanması gerektiğini belirtti.