Silifke Adalet Sarayı’na ek hizmet binası

Silifke Adalet Sarayı otopark alanı içerisine ek hizmet binası yapıldı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, "Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızca pilot bölge uygulamaları çerçevesinde adliyemizde kurulan müdürlükler ve yeni mahkemelerin ihtiyaçlarını karşılamak, adalet hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ek hizmet binası yapımına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda mevcut bina içerisinde hizmet veren adli sicil bürosu, vezne ve ön büroların kullanımına sunulmak üzere yapımı daha önce tamamlanan ek hizmet binası hizmete açılmıştır. Vatandaşlar ek hizmet binasında adli sicil kaydına ilişkin işlemlerini, tarafı oldukları dosyalara ilişkin kapak bilgisi, belge ve karar örneği taleplerini, dosyalara bilgi ve delil sunma işlemlerini, harç, avans ve masraf yatırma gibi mali işlemleri, yine başka adliyelere evrak gönderme gibi birçok işlemi adliye içerisine girmeden gerçekleştirme imkânı bulacaklardır. Böylelikle hem adliye içerisinde oluşan sirkülasyon ve yoğunluk önemli ölçüde azaltılacak hem de vatandaşların işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri sağlanacaktır" dedi.