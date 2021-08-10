banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yılmaz Özdil'den Ruşen Çakır'a: Gazeteci kılıklı çantacı!
Yılmaz Özdil'den Ruşen Çakır'a: Gazeteci kılıklı çantacı!
Zoom'dan 14.7 milyar dolarlık satın alma
Zoom'dan 14.7 milyar dolarlık satın alma
Messi'nin yeni takımı açıklandı
Messi'nin yeni takımı açıklandı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Şili Büyükelçisi Arcos, Vali Su ile bir araya geldi

Şili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Şili Cumhuriyeti Mersin Fahri Konsolosu Kerem Muradi ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.

MERSİN 10.08.2021, 14:58
Şili Büyükelçisi Arcos, Vali Su ile bir araya geldi

Şili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Şili Cumhuriyeti Mersin Fahri Konsolosu Kerem Muradi ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir dizi temasta bulunmak üzere Mersin’e gelen Şili Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Vali Su ile bir araya geldi. Valilik ziyaretinde Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Arcos, daha sonra makama geçerek Vali Su ile bir süre sohbet etti.

Büyükelçi Arcos’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, Arcos’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Rodrigo Arcos da Mersin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Ali İhsan Su’ya teşekkür etti.
Yorumlar (0)
28°
açık