‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı, bakanlık 459 adet yeni çöp konteyneri gönderdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir ülke ve dünya, sürdürülebilir bir yaşam bırakmak amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesini başarıyla uygulayarak ‘Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanan Akdeniz Belediyesine 459 adet yeni çöp konteyneri gönderdi.

Akdeniz Belediyesi; gelecek nesillere temiz, sağlıklı bir ülke ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce ülke çapında sürdürülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, yönetmelikte yer alan kriterleri yerine getirerek ve örnek belediyecilik sergileyerek geçen aralık ayı içerisinde Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanmıştı. Bu çerçevede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediyesine kağıt, karton, plastik, cam ve metal gibi geri dönüşebilir atıkların toplanabileceği 459 adet yeni çöp konteyneri hibe edildi. Akdeniz’in ihtiyaç duyan mahallelerinde cadde ve sokaklara yerleştirilmek üzere Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan konteynerler, iş makineleri yardımıyla teknik birimlerin de yer aldığı makine ikmal sahasına indirildi.

“Doğa ve çevre dostu bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza temiz bir ülke, sağlıklı bir çevre ile güzel bir doğa bırakmak amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında gösterdiğimiz başarı sayesinde geçen aralık ayı içinde ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazanmıştık. Bu başarımız nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Akdeniz Belediyemize 459 adet yeni çöp konteynırı hibe edildi” diye konuştu.

Doğal kaynakların sürdürülebilir, verimli ve etkin şekilde yönetimi ve kullanımının önemine dikkat çeken Başkan Gültak, “En kıymetli varlığımız olan çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miras, temiz bir dünya, sağlıklı bir doğadır. Buradan hareketle çevre dostu ve geri dönüşüme önemli katkı sağlayan sıfır atık projesini çok önemsiyoruz. Yeşil ve sağlıklı bir Akdeniz için atıkları henüz kaynağında ayrıştırıyoruz. Bu sayede kentimiz de ülkemiz de kazanıyor. Atığı kaynağında kazanarak, çevreci ve yemyeşil bir Akdeniz ve Mersin’in temellerini hep birlikte atacağız. Temiz ve sağlıklı bir Akdeniz ve doğamız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.