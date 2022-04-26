Sıfır atığı anlatarak ödül kazandılar

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde eğitim gören öğrenciler arasında gerçekleştirilen öykü ve dijital afiş yarışmasının kazananları belli oldu. Öğrenciler, öyküler ve afişlerle sıfır atığı anlatarak ödül aldılar.

Mezitli Kaymakamlığı, Mezitli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Saya Park Alışveriş Merkezi ve özel bir eğitim kurumu ile bir otomotiv firması işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, Mezitli Belediyesi meclis salonunda yapıldı. Törende, yarışmayı kazanan öğrencilere, 750 liralık alışveriş çeki ve 2 aylık İngilizce kursu hediye edildi.

Törene, Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç da katıldı.

“Amacımız, çocuklarımıza daha güzel ve temiz bir dünya bırakmak”

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, törende yaptığı konuşmada, çevre bilinci ve eğitiminin çok erken yaşlarda başlaması gerektiğine dikkat çekti. Tarhan, “Türkiye genelinde sıfır atık konusunda en fazla çalışma yapan belediyelerden birisiyiz. Amacımız, çocuklarımıza daha güzel ve temiz bir dünya bırakmak. Çöplerin kaynağında ayrıştırılması, sebze atıklarından kompost üretimi gibi çok önemli projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde atık yağları toplayarak yerine normal yağ vereceğiz” dedi.

Sıfır atık konusunda başarı kazanma kriterinin, çocukların bu işe ortak olmasıyla mümkün olacağının altını çizen Tarhan, “Ne kadar erken yaşta bu bilinci kazanabilirsek o kadar başarılı oluruz. Eğer siz isterseniz bu işi başarısınız. Çok güzel bir proje ve biz buna ne kadar toplum olarak sahip çıkarsak, bu bilinci geliştirirsek başarı kazanırız” diye konuştu.

“Geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirebilen toplumlar güçlü olur”

Kaymakam Erdoğdu ise yaşanabilir bir dünya için çevre bilincinin yüksek olması gerektiğini belirterek, “Tasarruflu, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirebilen toplumlar güçlü olur. Bilinçli tüketim, yerinde kullanım ve geri dönüşebilir atıkların değerlendirilmesi son derece önemli. Doğadan elde ettiğimiz kaynaklarla ürettiğimiz pek çok şeyi yeniden dönüştürerek kullanabilecek sistemi geliştirmeliyiz. Bu aşamada atıkların ayrıştırılarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bu tür yarışmaların bu bilincin gelişmesine büyük katkı sunacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç da “Bakanlığımızın sıfır atık konusunda çalışmaları vardı. Biz de Mezitli’den bu konuda destek vererek çocuklarımızın bilinçlenmesini sağlamak istedik. Çok değeli bir proje oldu. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve destek veren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.