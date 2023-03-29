Sertavul Geçidi’nde tipi ve sis nedeniyle zincirsiz araçlara izin verilmiyor

Mersin’in Mut ilçesinden Sertavul Geçidi bölgesinde yoğun kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmezken, tır ve büyük tonajlı kamyonların Mut’tan Sertavul yönüne geçişlerine izin verilmiyor.

Akdeniz ile İç Anadolu’yu bir birine bağlayan Sertavul Geçidi’nde akşam saatlerinde başlayan kar, sis ve tipi nedeniyle sürücülerin geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor. Tır ve büyük tonajlı kamyonların Mut’tan Sertavul yönüne geçişlerine izin verilmiyor. Mut İlçe Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Alahan köyü ve Sertavul Yaylası’nda durdurarak, sürücülere zincir takmaları uyarısında bulunuyor. Zincir takmayan araçlar geri gönderilerek geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekiplerinin de, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.